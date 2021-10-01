01 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu! 3 futbolcu daha... | BJK haberleri

Ve resmi açıklama geldi! 3 isim...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 Giriş Tarihi: 01.10.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Vodafone Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk edecek. Kartal'da sakatlıklarını atlatan Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Necip Uysal kadroya dahil edildi. İşte detaylar...

Süper Lig'în 8. haftasında oynanacak müsabaka öncesinde Beşiktaş tarafından yapılan açıklamayla kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Necip Uysal kadroya dahil edildi. İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu...

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