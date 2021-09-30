Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Mustafa Sarıgözoğlu’nu transfer etti! Formayı giydi

Kartal'ın U17 takımıyla idmanlara çıkan Mustafa Sarıgözoğlu, siyah-beyazlılarla sözleşme imzaladı. Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka, "Nazilli Belediyespor olarak sevinçliyiz, gururluyuz. Ülkemizin güzide Süper Lig ekiplerine oyuncu kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bundan da çok mutluyuz. Son olarak kulübümüzün alt yapısında yetişen Mustafa Sarıgözolu'nu Beşiktaş'a kazandırdık." dedi.

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