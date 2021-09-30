30 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Mustafa Sarıgözoğlu'nu transfer etti! Formayı giydi

Son şampiyon Beşiktaş, Nazilli Belediyespor'un altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Karşıyaka altyapısında oynayan Mustafa Sarıgözoğlu'nu transfer etti. Siyah-beyazlılar 16 yaşındaki oyuncuyu altyapıda oynatacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Mustafa Sarıgözoğlu’nu transfer etti! Formayı giydi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'un altyapısında futbola başlayıp geçen sezonu İzmir'de Karşıyaka altyapısında geçiren genç futbolcu Mustafa Sarıgözoğlu, Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'a transfer oldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Mustafa Sarıgözoğlu’nu transfer etti! Formayı giydi

Geçen sezonu Karşıyaka U16 takımında geçiren genç oyuncu, Beşiktaş'ın radarına girdi. Mustafa, altyapı hocalarının tavsiyesiyle-siyah beyazlı ekibin altyapısına transfer oldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Mustafa Sarıgözoğlu’nu transfer etti! Formayı giydi

Kartal'ın U17 takımıyla idmanlara çıkan Mustafa Sarıgözoğlu, siyah-beyazlılarla sözleşme imzaladı. Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka, "Nazilli Belediyespor olarak sevinçliyiz, gururluyuz. Ülkemizin güzide Süper Lig ekiplerine oyuncu kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bundan da çok mutluyuz. Son olarak kulübümüzün alt yapısında yetişen Mustafa Sarıgözolu'nu Beşiktaş'a kazandırdık." dedi.

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