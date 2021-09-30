Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Mustafa Sarıgözoğlu'nu transfer etti! Formayı giydi
Son şampiyon Beşiktaş, Nazilli Belediyespor'un altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Karşıyaka altyapısında oynayan Mustafa Sarıgözoğlu'nu transfer etti. Siyah-beyazlılar 16 yaşındaki oyuncuyu altyapıda oynatacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'un altyapısında futbola başlayıp geçen sezonu İzmir'de Karşıyaka altyapısında geçiren genç futbolcu Mustafa Sarıgözoğlu, Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'a transfer oldu.
Kartal'ın U17 takımıyla idmanlara çıkan Mustafa Sarıgözoğlu, siyah-beyazlılarla sözleşme imzaladı. Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka, "Nazilli Belediyespor olarak sevinçliyiz, gururluyuz. Ülkemizin güzide Süper Lig ekiplerine oyuncu kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bundan da çok mutluyuz. Son olarak kulübümüzün alt yapısında yetişen Mustafa Sarıgözolu'nu Beşiktaş'a kazandırdık." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...