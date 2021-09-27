27 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Miralem Pjanic açıkladı! Sahalara ne zaman dönecek?

Miralem Pjanic ne zaman dönecek? Kendisi açıkladı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.09.2021

Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Miralem Pjanic, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Altay maçında sakatlık yaşamıştı. Bosnalı oyuncu sakatlığına ilişkin açıklama yaptı. Pjanic, "İncelemeler sakatlığın biraz daha ciddi olduğunu gösterdi. Muhtemelen 3 hafta sürecek ama Dr Karabeg'in ne diyeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Miralem Pjanic'ten açıklama geldi.

Pjanic, Boşnak basınına sakatlığıyla ilgili konuştu.

Pjanic milli maçlarda takımına yardımcı olamayacağını söyledi.

Ayrıca Bosnalı futbolcu, "İncelemeler sakatlığın biraz daha ciddi olduğunu gösterdi. Muhtemelen 3 hafta sürecek ama Dr Karabeg'in ne diyeceğini göreceğiz. " ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca Pjanic'in sakatlığının Bosna Hersek'e bir darbe olduğu yazıldı. Pjanic'in Beşiktaş'a transfer olmasının ardından performansının arttığına vurgu yapıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ajax’tan Beşiktaş’ın paylaşımına yanıt Ajax'tan Beşiktaş'ın paylaşımına yanıt
UEFA’dan Ajax - Beşiktaş maçına şok atama! F.Bahçe’yi yakmıştı... UEFA'dan Ajax - Beşiktaş maçına şok atama! F.Bahçe'yi yakmıştı...
Beşiktaş Ajax’a konuk oluyor Beşiktaş Ajax'a konuk oluyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör