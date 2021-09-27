27 Eylül 2021, Pazartesi
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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Miralem Pjanic açıkladı! Sahalara ne zaman dönecek?
Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Miralem Pjanic, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Altay maçında sakatlık yaşamıştı. Bosnalı oyuncu sakatlığına ilişkin açıklama yaptı. Pjanic, "İncelemeler sakatlığın biraz daha ciddi olduğunu gösterdi. Muhtemelen 3 hafta sürecek ama Dr Karabeg'in ne diyeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Altay ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Miralem Pjanic'ten açıklama geldi.
Pjanic, Boşnak basınına sakatlığıyla ilgili konuştu.
Pjanic milli maçlarda takımına yardımcı olamayacağını söyledi.
Ayrıca Bosnalı futbolcu, "İncelemeler sakatlığın biraz daha ciddi olduğunu gösterdi. Muhtemelen 3 hafta sürecek ama Dr Karabeg'in ne diyeceğini göreceğiz. " ifadelerini kullandı.
Haberde ayrıca Pjanic'in sakatlığının Bosna Hersek'e bir darbe olduğu yazıldı. Pjanic'in Beşiktaş'a transfer olmasının ardından performansının arttığına vurgu yapıldı.
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