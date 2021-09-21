Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig’in 6. Haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Sergen Yalçın yönetiminde liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, son olarak Antalyaspor’u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Adana Demirspor ise Çaykur Rize’yi 3-1 yenerek moral kazandı. Müsabaka öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Beşiktaş transfer dönemine damgasını vuran Adana Demirspor ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Salih, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga

📺 BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 21 Eylül Salı günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Adana Demirspor arasında 21 Eylül Salı günü 20:00'de oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.

🚑 BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR! SON DURUM...

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta maç öncesinde sakatlıkların son durumu merak ediliyor. Domagoj Vida, N'koudou, Alex Teixeira, Umut Meraş, Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sakatlıkları sürüyor. Beşiktaş sağlık ekibi futbolcuları en hızlı şekilde sahalara döndürmek için yoğun bir çalışma içerisinde.

⚽ ZEMİNİN DURUMU İÇ AÇICI DEĞİL!

Borussia Dortmund ile oynanan mücadelede zeminin durumu göze çarpmıştı. Futbolseverler sosyal medyada konu hakkında birçok yorum yaptı. Bozuk zeminin, arka arkaya gelen sakatlıkların sebepleri arasında olduğu konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR'U 10-0 YENDİ Mİ? GOLLERİ KİMLER ATTI?

Süper Lig'de 5 hafta sonunda averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, ligin yeni ekibi Adana Demirspor'u konuk edecek. Süper Lig'de son olarak 1994-1995 sezonunda karşılaşan iki ekip, tam 27 sezon aradan sonra yeniden ligde karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan Beşiktaş, averaj farkıyla Trabzonspor'un önünde liderlik koltuğuna oturuyor. Hafta sonunda Antalyaspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın ikinci yarıda attığı gollerle maçı 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin haftayı puansız kapatmasıyla galibiyetini perçinledi. Sergen Yalçın'ın ekibi, maçın ardından 1 günlük izin yaparken, bugün yapılacak antrenmanın ardından Adana Demirspor maçı için kampa girecek ve mücadeleye 1 antrenmanla hazırlanmış olacak.

Sahasında Süper Lig'e uzun yıllar sonra yükselen Adana Demirspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, rakibiyle 27 sezon aradan sonra ligde karşı karşıya gelecek. Sezon başında Adana'da oynanan hazırlık karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, iki takımın oynadığı son resmi karşılama ise 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası'ndaydı. Adana Demirspor ilk maçta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarırken, Beşiktaş rövanş maçını deplasmanda 4-1 kazanarak tur atlayan taraf olmuştu.

LİG TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 16 galibiyet alırken, Adana Demirspor ise 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 10 maçta ise beraberlik bozulmadı. Beşiktaş'ın attığı 51 gole Adana Demirspor 28 golle cevap verdi. Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşmalarda ise siyah-beyazlılar 10 kez kazanırken, 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor, lig maçlarında deplasmanda galibiyet alamadı. Akdeniz ekibi yalnızca 24 Aralık 2014 tarihinde oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında deplasmanda kazandı. Beşiktaş'ın sahasındaki karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 36 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. İki takım arasında 15 Ekim 1989 tarihinde İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşma ise lig tarihine geçti. Beşiktaş rakibini Metin (3), Ali (4) ve Feyyaz'ın (3) attığı gollerle 10-0 mağlup ederken, bu sonuç Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

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