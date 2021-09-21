21 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Adana Demirspor canlı izle (Beşiktaş Adana Demirspor canlı anlatım)

Beşiktaş Adana Demirspor | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında lider Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlılar son olarak Antalyaspor'u 2-0'dan geri dönüp 3-2 mağlup ederken; konuk takım da Çaykur Rizespor'u 3-1'le geçmişti. Beşiktaş Adana Demirspor maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

Süper Lig'in 6. haftasında lider Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Dev mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Salih, Larin, Batshuayi.

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

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