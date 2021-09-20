20 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakşka transfer haberi: Beşiktaş Icrypex kısa forvet Trevon Bluiett'i kadrosuna kattı!

Beşiktaş’a ABD’li kısa forvet!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.09.2021

Beşiktaş Icrypex, ABD'li oyuncu Trevon Bluiett'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlıların, resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Icrypex takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Trevon Bluiett ile sözleşme imzaladı. Trevon Bluiett son olarak NBA G-League takımlarından Salt Lake City Stars'ta forma giydi." ifadeleri kullanıldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Icrypex takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Trevon Bluiett ile sözleşme imzaladı. Trevon Bluiett son olarak NBA G-League takımlarından Salt Lake City Stars'ta forma giydi." ifadeleri kullanıldı.

Kısa forvet olarak görev yapan Bluiett'in 26 yaşında ve 1,98 metre boyunda olduğu bildirildi.

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