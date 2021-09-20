Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah beyazlılar, Trabzonspor'un önünde averaj ile lider durumda. Kartal, son maçta Antalyaspor'u 2-0 geriden gelerek mağlup etmeyi başardı. Ligin yeni ekibi Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş'ta sakat futbolcular ve zemin can sıkıyor. Adana Demirspor'da ise Mario Balotelli ilk golünü Rizespor karşısında atarak siftah yaptı. İki takım da 3 puan için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta kimler sakat? Bilet fiyatları ne kadar? Beşiktaş, Adana Demirspor'u 10-0 yendi mi? 10-0'lık maçta kimler gol attı? | Beşiktaş - Adana Demirspor CANLI SKOR

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Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Beşiktaş, transfer dönemine damgasını vuran Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - Adana Demirspor maçı detayları...

📺 BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı 21 Eylül Salı günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HEKEMİ KİM?

Beşiktaş - Adana Demirspor arasında 21 Eylül Salı günü 20:00'de oynanacak maçı Ali Palabıyık yönetecek.

🚑 BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR! SON DURUM...

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta maç öncesinde sakatlıkların son durumu merak ediliyor. Domagoj Vida, Welinton, Rosier, N'koudou, Alex Teixeira, Umut Meraş, Necip Uysal ve Mehmet Topal'ın sakatlıkları sürüyor. Beşiktaş sağlık ekibi futbolcuları en hızlı şekilde sahalara döndürmek için yoğun bir çalışma içerisinde.

⚽ ZEMİNİN DURUMU İÇ AÇICI DEĞİL!

Borussia Dortmund ile oynanan mücadelede zeminin durumu göze çarpmıştı. Futbolseverler sosyal medyada konu hakkında birçok yorum yaptı. Bozuk zeminin, arka arkaya gelen sakatlıkların sebepleri arasında olduğu konuşuluyor.

📋 BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI! BİLETLER NE KADAR?

Bilet Fiyatları

1. Kategori 330TL

2. Kategori 300TL

3. Kategori 260TL

4. Kategori 250TL

5. Kategori 215TL

6. Kategori 195TL

7. Kategori 140TL

8. Kategori 130TL

VIP 100: 850TL

VIP 101 – 126: 750TL

1903 A-E: 950TL

1903 B-D: 1050TL

1903 C: 1100TL

27 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR!

Süper Lig'de 5 hafta sonunda averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, ligin yeni ekibi Adana Demirspor'u konuk edecek. Süper Lig'de son olarak 1994-1995 sezonunda karşılaşan iki ekip, tam 27 sezon aradan sonra yeniden ligde karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan Beşiktaş, averaj farkıyla Trabzonspor'un önünde liderlik koltuğuna oturuyor. Hafta sonunda Antalyaspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın ikinci yarıda attığı gollerle maçı 3-2 kazanan siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin haftayı puansız kapatmasıyla galibiyetini perçinledi. Sergen Yalçın'ın ekibi, maçın ardından 1 günlük izin yaparken, bugün yapılacak antrenmanın ardından Adana Demirspor maçı için kampa girecek ve mücadeleye 1 antrenmanla hazırlanmış olacak.

Sahasında Süper Lig'e uzun yıllar sonra yükselen Adana Demirspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, rakibiyle 27 sezon aradan sonra ligde karşı karşıya gelecek. Sezon başında Adana'da oynanan hazırlık karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, iki takımın oynadığı son resmi karşılama ise 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası'ndaydı. Adana Demirspor ilk maçta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarırken, Beşiktaş rövanş maçını deplasmanda 4-1 kazanarak tur atlayan taraf olmuştu.

LİG TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 16 galibiyet alırken, Adana Demirspor ise 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 10 maçta ise beraberlik bozulmadı. Beşiktaş'ın attığı 51 gole Adana Demirspor 28 golle cevap verdi. Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşmalarda ise siyah-beyazlılar 10 kez kazanırken, 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor, lig maçlarında deplasmanda galibiyet alamadı. Akdeniz ekibi yalnızca 24 Aralık 2014 tarihinde oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında deplasmanda kazandı. Beşiktaş'ın sahasındaki karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 36 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. İki takım arasında 15 Ekim 1989 tarihinde İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşma ise lig tarihine geçti. Beşiktaş rakibini Metin (3), Ali (4) ve Feyyaz'ın (3) attığı gollerle 10-0 mağlup ederken, bu sonuç Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

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