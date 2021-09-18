18 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi taraftarlarla bir araya geldi

Çebi taraftarlarla bir araua geldi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu üyesi Abdullah Bakan'ın sahibi olduğu restoranın açılışında taraftarlarla bir araya geldi. Törende hayırlı olması temennisinde bulunarak alkışlar eşliğinde açılış kurdelesini kesen Başkan Çebi, taraftarlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu üyesi Abdullah Bakan'ın sahibi olduğu restoranın açılışında taraftarlarla bir araya geldi. Törende hayırlı olması temennisinde bulunarak alkışlar eşliğinde açılış kurdelesini kesen Başkan Çebi, taraftarlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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