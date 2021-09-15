Beşiktaş - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'ler belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'la kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ-BORUSSIA DORTMUND İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

B. Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland.

BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Dev karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Beşiktaş - Dortmund maçı öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor'da aktarılacak.

BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI!

Beşiktaş'ın yıldız ismi Michy Batshuayi, 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Borussia Dortmund'a karşı sahaya çıkacak.

DORTMUND 6 EKSİKLE GELDİ!

Beşiktaş'ın 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Alman ekibi kadrosunu açıkladı. Buna göre Dortmund'da, 6 eksiğin olduğu belirtilirken, hücum bölgesinde önemli isimlerin olmadığı ifade edildi.

İşte Borussia Dortmund'un kadrosunda yer alamayan o isimler:

Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz ve Schmelzer.

BEŞİKTAŞ'IN 2021-22 SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ ŞÖYLE:

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

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