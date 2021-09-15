Beşiktaş Borussia Dortmund CANLI İZLEYİN (Beşiktaş Dortmund canlı anlatım)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'la karşı karşıya geliyor. Sakatlıkları bulunan Alex Teixeira, Umut Meraş, Vida ve N'Koudou'dan yoksun sahaya çıkan siyah-beyazlılar; Devler Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyor. Beşiktaş-Borussia Dortmund maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'la kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

BEŞİKTAŞ-BORUSSIA DORTMUND İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

B. Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland.

BEŞİKTAŞ DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat 19:45'te başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor. Dev karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetiyor. Beşiktaş - Dortmund maçı öncesinde ve sonrasında tüm detaylar A Spor'da aktarılacak.

MONTERO BU SEZON İLK KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın İspanyol ekibi Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Francisco Montero, siyah-beyazlı formayla bu sezon ilk kez sahaya çıktı.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren İspanyol futbolcu, 13'ü lig olmak üzere 17 karşılaşmada görev yapmıştı.

VODAFONE PARK, 1281 GÜN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Üç sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılan Beşiktaş, kapılarını 1281 gün sonra yeniden "Devler Ligi" için açtı.

En son 14 Mart 2018'de son 16 turunda Bayern Münih ile oynanan ve 3-1 kaybedilen rövanşta Şampiyonlar Ligi maçı oynayan Beşiktaş, 3 yıllık aranın ardından yeniden bir Alman ekibiyle Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip geçen sezon tek maç üzerinden oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'la deplasmanda karşılaşmıştı.

SERGEN YALÇIN'IN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına Borussia Dortmund karşısında çıktı.

Yalçın'ın yanı sıra Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Cyle Larin de "Devler Ligi" arenasında ilk deneyimlerini yaşadı.

BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş'ın yıldız ismi Michy Batshuayi, 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Borussia Dortmund'a karşı sahaya çıkıyor.

BEŞİKTAŞ'IN 2021-22 SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ ŞÖYLE:

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax

7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

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