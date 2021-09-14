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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Dortmund hazırlıklarını tamamladı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Borussia Dortmund'u konuk edecek Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile yarın sahasında karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Vida ve Alex Teixeira yer almadı. Umut Meraş ise fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Antrenman ısınma koşularıyla başlarken, oyuncular daha sonra kondisyoner eşliğinde ısınma hareketleri yaptılar. Siyah-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Borussia Dortmund maçının taktiği üzerinde çalıştı. Yarın saat 19.45'te Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.

Beşiktaş Dortmund maçı hazırlıklarını tamamladı

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