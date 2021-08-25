Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferleri için kolları sıvadı! İşte yapılan teklifler...
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezon da başarısını sürdürmek istiyor. Transfer döneminin flaş takımlarından olan siyah beyazlılar, kadrosuna önemli isimleri takviye etti. Görünen o ki Kara Kartal transferlere devam edecek. Hem kadrosundaki eksikler hem de yerli statüsünü düşünen Beşiktaş, milli oyuncular Kaan Ayhan ve Umut Meraş için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş yönetimi Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdürdüğü Sassuolo kulübüne son teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar milli stoper için İtalyan temsilcisine "Ya satın alma opsiyonlu kiralayın, ya da bizim ödeyebileceğimiz şartlardaki bonservis bedeliyle oyuncuyu bize verin" önerisini yaptı.
Fotomaç'ın haberine göre; yönetim, Kaan için Sassuolo'ya "6 milyon euro'luk mecburi satın alma opsiyonu koyalım, 1 senelik kiralayın ya da sizin istediğiniz bonservis bedelini 4 yılda ödeyelim" dedi.
Siyah-beyazlılar, N'Sakala'nın saha içinde yaşadığı korkutan rahatsızlığının ardından sol bek mevkii için de bir başka A Milli oyuncu Umut Meraş'ın peşine düştü. Beşiktaş yönetimi Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu için 1.5 milyon euro isteyen Fransız ekibine 1 milyon euro'luk son teklifini iletti. Beşiktaş'tan gelen bu teklife sıcak bakan ve gitmek istediğini Le Havre yönetimine bildiren Umut için Fransızların son kararı bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası