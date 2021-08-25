Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferleri için kolları sıvadı! İşte yapılan teklifler...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezon da başarısını sürdürmek istiyor. Transfer döneminin flaş takımlarından olan siyah beyazlılar, kadrosuna önemli isimleri takviye etti. Görünen o ki Kara Kartal transferlere devam edecek. Hem kadrosundaki eksikler hem de yerli statüsünü düşünen Beşiktaş, milli oyuncular Kaan Ayhan ve Umut Meraş için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş yönetimi Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdürdüğü Sassuolo kulübüne son teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar milli stoper için İtalyan temsilcisine "Ya satın alma opsiyonlu kiralayın, ya da bizim ödeyebileceğimiz şartlardaki bonservis bedeliyle oyuncuyu bize verin" önerisini yaptı.