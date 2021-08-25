25 Ağustos 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferleri için kolları sıvadı! İşte yapılan teklifler...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezon da başarısını sürdürmek istiyor. Transfer döneminin flaş takımlarından olan siyah beyazlılar, kadrosuna önemli isimleri takviye etti. Görünen o ki Kara Kartal transferlere devam edecek. Hem kadrosundaki eksikler hem de yerli statüsünü düşünen Beşiktaş, milli oyuncular Kaan Ayhan ve Umut Meraş için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferleri için kolları sıvadı! İşte yapılan teklifler...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.08.2021

Beşiktaş yönetimi Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdürdüğü Sassuolo kulübüne son teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar milli stoper için İtalyan temsilcisine "Ya satın alma opsiyonlu kiralayın, ya da bizim ödeyebileceğimiz şartlardaki bonservis bedeliyle oyuncuyu bize verin" önerisini yaptı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferleri için kolları sıvadı! İşte yapılan teklifler...

Fotomaç'ın haberine göre; yönetim, Kaan için Sassuolo'ya "6 milyon euro'luk mecburi satın alma opsiyonu koyalım, 1 senelik kiralayın ya da sizin istediğiniz bonservis bedelini 4 yılda ödeyelim" dedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferleri için kolları sıvadı! İşte yapılan teklifler...

Siyah-beyazlılar, N'Sakala'nın saha içinde yaşadığı korkutan rahatsızlığının ardından sol bek mevkii için de bir başka A Milli oyuncu Umut Meraş'ın peşine düştü. Beşiktaş yönetimi Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu için 1.5 milyon euro isteyen Fransız ekibine 1 milyon euro'luk son teklifini iletti. Beşiktaş'tan gelen bu teklife sıcak bakan ve gitmek istediğini Le Havre yönetimine bildiren Umut için Fransızların son kararı bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Flaş Can Bozdoğan yorumu! Henüz çok erken Flaş Can Bozdoğan yorumu! "Henüz çok erken"
Stoper transferinde sürpriz! Beşiktaş’ın B Planı hazır Stoper transferinde sürpriz! Beşiktaş'ın B Planı hazır
Gurbetçi yıldız Beşiktaş’ta! Geliş tarihi belli oldu Gurbetçi yıldız Beşiktaş'ta! Geliş tarihi belli oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör