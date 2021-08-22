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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala taburcu edildi!

N’Sakala taburcu edildi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 Giriş Tarihi: 22.08.2021

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta sahada fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala taburcu edildi. 31 yaşındaki futbolcu, "Antrenmanlara bile başlayabilecek kadar iyi hissediyorum. Yakında geri döneceğim. Görüşürüz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

N'Sakala, tedavi gördüğü SANKO Hastanesinden ayrılırken yaptığı açıklamada, kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Birkaç dakikalığına nefes alamadım. Sonra yere yığıldım. Şimdi daha iyi hissediyorum. Ailem, arkadaşlarım, fanlarımdan ve medyadan aldığım mesajlar için teşekkür ederim. Minnettarım." diye konuştu.

N'Sakala ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Mesajlarınız ve dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Zor bir andı hepimiz için. Kendimi bugün çok daha iyi hissediyorum. Antrenmanlara bile başlayabilecek kadar iyi hissediyorum. Yakında geri döneceğim. Görüşürüz."

N'Sakala'nın bu gece uçakla İstanbul'a gideceği öğrenildi.

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