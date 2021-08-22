Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala taburcu edildi!
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta sahada fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala taburcu edildi. 31 yaşındaki futbolcu, "Antrenmanlara bile başlayabilecek kadar iyi hissediyorum. Yakında geri döneceğim. Görüşürüz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
N'Sakala, tedavi gördüğü SANKO Hastanesinden ayrılırken yaptığı açıklamada, kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Birkaç dakikalığına nefes alamadım. Sonra yere yığıldım. Şimdi daha iyi hissediyorum. Ailem, arkadaşlarım, fanlarımdan ve medyadan aldığım mesajlar için teşekkür ederim. Minnettarım." diye konuştu.
N'Sakala ayrıca sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi:
"Mesajlarınız ve dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Zor bir andı hepimiz için. Kendimi bugün çok daha iyi hissediyorum. Antrenmanlara bile başlayabilecek kadar iyi hissediyorum. Yakında geri döneceğim. Görüşürüz."
N'Sakala'nın bu gece uçakla İstanbul'a gideceği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası