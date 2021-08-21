Gaziantep Beşiktaş maçı canlı anlatım (Gaziantep Beşiktaş canlı izle)

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden son şampiyon, bu maçı da kazanarak seri yakalamanın peşinde. Öte yandan Gaziantep FK ise ligin ilk haftasında Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olduğu maçın ardından bu maçı kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Zorlu Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:45'te başlayan Gaziantep FK - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Tosca, Mendyl, Recep Niyaz, Jefferson, Merkel, Figueiredo, Dicko.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan.

ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALIYOR!

Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başladı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

VAR'DA YAŞAR KEMAL UĞURLU VAR!

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR'da ise Sarper Barış Saka yer alıyor.

DEPLASMANDAKİ İKİ MAÇTA MAĞLUP OLDU

Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu. 2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.

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