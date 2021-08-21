21 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Gaziantep Beşiktaş maçı canlı anlatım (Beşiktaş maçı canlı izle)

Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 Giriş Tarihi: 21.08.2021

Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Kara Kartal, bu maçı da kazanarak iyi bir çıkış yakalamak istiyor. Öte yandan Gaziantep FK ise ligin ilk haftasında Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olduğu maçın ardından bu maçla ilk galibiyetini almak istiyor. Zorlu Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:45'te başlayan Gaziantep FK - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Tosca, Mendyl, Recep Niyaz, Jefferson, Merkel, Figueiredo, Dicko.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Skala, Josef de Souza, Ghezzal, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan.

ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALIYOR!

Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başladı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU!

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu. AVAR'da ise Sarper Barış Saka yer alıyor.

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