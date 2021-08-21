Beşiktaş maçı: Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | BJK haberleri
Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın yönetiminde şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda mücadele edecek. Erol Bulut'u takımın başına getiren Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup olmuştu. Gaziantep FK, Beşiktaş'ı yenerek 3 puan kazanmak ve yeni bir seri başlangıcı yapmak istiyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
GAZİANTEP FK: GÜNAY, OLKOWSKI, ERTUĞRUL, DJILOBODJI, ULAŞ, MENDYL, RECEP, JEFFERSON, FURKAN, KENAN, DICKO
BEŞİKTAŞ: ERSIN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, SALIH, N'KOUDOU, KENAN
ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALACAK!
Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Siyah-beyazlı takım sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Gaziantep ise deplasmandaki mücadelede Fatih Karagümrük'e 3-2 mağlup oldu.
DEPLASMANDAKİ İKİ MAÇTA MAĞLUP OLDU
Beşiktaş, Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'e deplasmandaki iki maçta da mağlup oldu. 2019-2020'de ligde mücadele etmeye başlayan Gaziantep, ilk sezonunda Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Beşiktaş, geçen sezonki deplasman karşılaşmasında ise rakibine 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş, evindeki karşılaşmalarda Gaziantep'i 2019-2020'de 3-0 yenerken, geçen sezon ise rakibine 2-1 üstünlük kurdu.
GAZİANTEP 3 PUANA ODAKLANDI
Gaziantep'in takım kaptanı Günay Güvenç, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük maçındaki hataları analiz ettiklerini söyledi. Beşiktaş maçında daha az hatayla oynamak istediklerini belirten 30 yaşındaki file bekçisi, şunları kaydetti:
"Beşiktaş benim çok güzel zamanlar geçirdiğim bir yer. Bunu her zaman söylüyorum. Benim için özel bir maç olacak. Çünkü Beşiktaş'ta 3 sene güzel zamanlar geçirdik, şampiyon olduk. Ama bu artık geride kaldı. Beşiktaş karşısında 3 puana ihtiyacımız var. Biz takım olarak 3 puanı almaya çalışacağız, rakibimiz kim olursa olsun." Günay Güvenç, takıma yeni dahil olan transferlerle ilgili soru üzerine, "Kulübün bu yönde iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bize katkı sağlayacak oyuncular geliyor. Biz kim geliyor, kim gidiyor diye bakmıyoruz. Bize katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü futbol bireysel değil, takım oyunu." diye konuştu.
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