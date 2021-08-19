20 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

St. Pölten - Beşiktaş: 7-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı farklı kaybetti!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.08.2021

Beşiktaş, Vodafone, 1. eleme turu maçında Avusturya'nın St. Pölten takımı ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede siyah-beyazlılar sahadan 7-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Avusturya'nın St. Pölten takımına 7-0 yenildi.

Siyah-beyazlı takım, Juventus Antrenman Sahası'nda oynanan ve ilk yarısını 5-0 geride kapadığı karşılaşmadan 7-0 mağlup ayrıldı.

Günün diğer karşılaşmasında ise İtalya'nın Juventus takımı, Kuzey Makedonya temsilcisi Kamenica Sasa'yı 12-0 yendi.

Beşiktaş, 21 Ağustos Cumartesi günü yapılacak üçüncülük maçında Kamenica Sasa ile karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! İşte yeni takımı Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! İşte yeni takımı
Beşiktaş’ta ayrlık yolda! 1 ay önce sözleşme imzalamıştı Beşiktaş'ta ayrlık yolda! 1 ay önce sözleşme imzalamıştı
Beşiktaş’a kötü haber! Şampiyonlar Ligi’nde... Beşiktaş'a kötü haber! Şampiyonlar Ligi'nde...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör