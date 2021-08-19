20 Ağustos 2021, Cuma
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St. Pölten - Beşiktaş: 7-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)
Beşiktaş, Vodafone, 1. eleme turu maçında Avusturya'nın St. Pölten takımı ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede siyah-beyazlılar sahadan 7-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Avusturya'nın St. Pölten takımına 7-0 yenildi.
Siyah-beyazlı takım, Juventus Antrenman Sahası'nda oynanan ve ilk yarısını 5-0 geride kapadığı karşılaşmadan 7-0 mağlup ayrıldı.
Günün diğer karşılaşmasında ise İtalya'nın Juventus takımı, Kuzey Makedonya temsilcisi Kamenica Sasa'yı 12-0 yendi.
Beşiktaş, 21 Ağustos Cumartesi günü yapılacak üçüncülük maçında Kamenica Sasa ile karşı karşıya gelecek.
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