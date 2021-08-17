Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Michy Batshuayi'yi KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, yeni golcüsü Michy Batshuayi'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah beyazlılar, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ve Beşiktaş, forvet bombasını patlattı. Siyah beyazlılar, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ



Beşiktaş kulübü, transfere ilişkin KAP açıklaması yaptı ve şu ifadelere yer verdi;

"Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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