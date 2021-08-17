19 Ağustos 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Michy Batshuayi'yi KAP'a bildirdi!

Transfer mutlu son! Beşiktaş Batshuayi’yi resmen açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 Giriş Tarihi: 17.08.2021

Beşiktaş, yeni golcüsü Michy Batshuayi'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah beyazlılar, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ve Beşiktaş, forvet bombasını patlattı. Siyah beyazlılar, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Beşiktaş kulübü, transfere ilişkin KAP açıklaması yaptı ve şu ifadelere yer verdi;

"Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Batshuayi ilk maçına ne zaman çıkacak?

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