Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer harekatını sürdürüyor! Can Bozdoğan, Ferro, Haitam Aleesami... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket edilecek. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Can Bozdoğan, Ferro, Haitam Aleesami gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

MARTIN CACERES Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Martin Caceres için devrede olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da tamamlayan 34 yaşındaki futbolcu 1 Temmuz 2021 itibariyle serbest kalmıştı.

JAROME BOATENG Stopere deneyimli bir isim arayan Beşiktaş, Bayern Münih ile yollarını ayıran ve serbest statüsünde yer alan Jarome Boateng ile ilgileniyor. Boateng biraz fazla bir ücret istese bile Beşiktaş, yıldız isim için şansını deneyecek.

PABLO MARI 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürüyor. Kartal, Arsenal forması giyen Pablo Mari'yi kiralamak için girişimlerini sürdürüyor.

HAITAM ALEESAMI Son olarak Rusya'nın Rostov takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Fas asıllı futbolcunun uygun bir bedel karşılığında transfer edilebileceği öğrenildi. Aleesami'nin transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

KAAN AYHAN Siyah-beyazlılar savunmada da en az 1 ismi yerliye çevirmek istiyor. Bu sebeple Sassuolo ile Kaan Ayhan pazarlıkları kıran kırana şekilde devam ediyor. Kaan Ayhan, stoper, sağ bek ve ön libero oynayabiliyor.