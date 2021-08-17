17 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Batshuayi İstanbul’a geldi! İşte ilk görüntüler
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 Giriş Tarihi: 17.08.2021

Beşiktaş'ın forvet bölgesi için anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, yeni golcüsü Michy Batshuayi'ye kavuştu. Chelsea'den kiralanan Belçikalı golcüyü taşıyan uçak gece geç saatlerde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Yıldız futbolcunun sağlık konrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Batshuayi İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler...

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