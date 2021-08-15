Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Rony Lopes Levent Mercan Stefano Denswil... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket ediliyor. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Rony Lopes, Levent Mercan, Stefano Denswil gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

STEFANO DENSWIL Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki Hollandalı stoper Stefano Denswil için Bologna ile görüşme halinde... Surinam asıllı deneyimli savunmacı, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Club Brugge'de kiralık olarak geçirmişti.

THOMAS HENRY italya basını Kara-Kartal'ın, Belçika ekibi Leuven'de oynayan Thomas Henry'nin peşine düştüğünü iddia etti. Habere göre Beşiktaş, 1.91'lik Fransız forvetin transferi için İtalyan Venezia kulübü ile yarışıyor.

HAITAM ALEESAMI Son olarak Rusya'nın Rostov takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Fas asıllı futbolcunun uygun bir bedel karşılığında transfer edilebileceği öğrenildi. Aleesami'nin transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

LEVENT MERCAN Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.

BATSHUAYI Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Chelsea forması giyen Belçikalı yıldız Batshuayi ile anlaşma sağladı. Oyuncunun kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor.