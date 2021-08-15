Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Rony Lopes Levent Mercan Stefano Denswil... | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket ediliyor. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Rony Lopes, Levent Mercan, Stefano Denswil gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
LEVENT MERCAN
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.
RONY LOPES
Bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, kanatta etkili bir ismi daha transfer etmek istiyor. Uzun süredir görüşmelerin sürdürüldüğü Rony Lopes'den vazgeçmeyen Kartal, uygun koşullar sağlanırsa transferi bitirecek.
JAROME BOATENG
Stopere deneyimli bir isim arayan Beşiktaş, Bayern Münih ile yollarını ayıran ve serbest statüsünde yer alan Jarome Boateng ile ilgileniyor. Beşiktaş, yıldız isim için şansını deneyecek.
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