17 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Rony Lopes Levent Mercan Stefano Denswil... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapora göre hareket ediliyor. Transfer listesine yeni isimler eklendi. Rony Lopes, Levent Mercan, Stefano Denswil gibi isimler ile ilgili görüşmeler de devam ediyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Rony Lopes Levent Mercan Stefano Denswil... | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Rony Lopes Levent Mercan Stefano Denswil... | BJK haberleri

STEFANO DENSWIL

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki Hollandalı stoper Stefano Denswil için Bologna ile görüşme halinde... Surinam asıllı deneyimli savunmacı, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Club Brugge'de kiralık olarak geçirmişti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Rony Lopes Levent Mercan Stefano Denswil... | BJK haberleri

THOMAS HENRY

italya basını Kara-Kartal'ın, Belçika ekibi Leuven'de oynayan Thomas Henry'nin peşine düştüğünü iddia etti. Habere göre Beşiktaş, 1.91'lik Fransız forvetin transferi için İtalyan Venezia kulübü ile yarışıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Rony Lopes Levent Mercan Stefano Denswil... | BJK haberleri

HAITAM ALEESAMI

Son olarak Rusya'nın Rostov takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Fas asıllı futbolcunun uygun bir bedel karşılığında transfer edilebileceği öğrenildi. Aleesami'nin transferinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Rony Lopes Levent Mercan Stefano Denswil... | BJK haberleri

LEVENT MERCAN

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Rony Lopes Levent Mercan Stefano Denswil... | BJK haberleri

BATSHUAYI

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Chelsea forması giyen Belçikalı yıldız Batshuayi ile anlaşma sağladı. Oyuncunun kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Rony Lopes Levent Mercan Stefano Denswil... | BJK haberleri

RONY LOPES

Bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, kanatta etkili bir ismi daha transfer etmek istiyor. Uzun süredir görüşmelerin sürdürüldüğü Rony Lopes'den vazgeçmeyen Kartal, uygun koşullar sağlanırsa transferi bitirecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor! Rony Lopes Levent Mercan Stefano Denswil... | BJK haberleri

JAROME BOATENG

Stopere deneyimli bir isim arayan Beşiktaş, Bayern Münih ile yollarını ayıran ve serbest statüsünde yer alan Jarome Boateng ile ilgileniyor. Beşiktaş, yıldız isim için şansını deneyecek.

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