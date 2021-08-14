Son dakika transfer haberi: Mert Günok Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçti!

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş bir gelişmeyi paylaştı. Dikme, Mert Günok'un Beşiktaş ile 3 senelik anlaşma sağladığını ve siyah beyazlılar için sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş habewrleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Medipol Başakşehir forması giyen tecrübeli file bekçisi Mert Günok'la anlaşmaya varmıştı. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre, deneyimli eldiven, siyah-beyazlı takım için sağlık kontrolünden geçti.

Mert Günok, oplamda 22 kez A Milli Futbol Takımı'nda görev yaptı. Kariyerinde Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan Günok, 2017'den bu yana Başakşehir'de mücadele ediyordu.

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