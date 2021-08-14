14 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Mert Günok Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçti!

Ve oyuncu sağlık kontrolünden geçti! 3 senelik sözleşme...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 Giriş Tarihi: 14.08.2021

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş bir gelişmeyi paylaştı. Dikme, Mert Günok'un Beşiktaş ile 3 senelik anlaşma sağladığını ve siyah beyazlılar için sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş habewrleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Medipol Başakşehir forması giyen tecrübeli file bekçisi Mert Günok'la anlaşmaya varmıştı. A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre, deneyimli eldiven, siyah-beyazlı takım için sağlık kontrolünden geçti.

Mert Günok, oplamda 22 kez A Milli Futbol Takımı'nda görev yaptı. Kariyerinde Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan Günok, 2017'den bu yana Başakşehir'de mücadele ediyordu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal’dan transfer atağı! Dünyaca ünlü isimler... Kartal'dan transfer atağı! Dünyaca ünlü isimler...
Kartal’dan bir bomba daha! Yıldız stoper için harekete geçildi Kartal'dan bir bomba daha! Yıldız stoper için harekete geçildi
David Luiz’den transfer sözleri! Beşiktaş... David Luiz'den transfer sözleri! Beşiktaş...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör