Beşiktaş'tan flaş Rachid Ghezzal hamlesi!
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz kiraladığı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılarda asist kralı olmuş ve gösterdiği performansla kazanılan 2 kupada büyük pay sahibi olmuştu. Kara Kartal Cezayirli yıldızın bonservisini almak isterken, Leicester City ile görüşmeler ise sürüyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'tan yıldız kanat oyuncusu için flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Son şampiyon Beşiktaş geçen sezon elde edilen başarıda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal için Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor.
Yeni Asır'ın haberine göre; Premier Lig ekibi, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Cezayirli futbolcu için 5,5 milyon Euro isterken, Beşiktaş cephesi ise son teklifini yaptı: 3 milyon Euro...
Israrla Beşiktaş'tan başka takıma gitmeyeceğini söyleyen Ghezzal'ın bu tavrı, onu isteyen diğer kulüpleri de vazgeçirmişti.
ÖZEL SAAT VERİLDİ
Bu noktada 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferi için Leicester City boşuna işi yokuşa sürüyor.
Bununla beraber, Rachid Ghezzal ve menajeriyle anlaşma tamamen sağlanmış durumda.
Öte yandan siyah beyazlı teknik heyet Ghezzal'ın fiziki durumunu takip etmek için Cezayirli oyuncuya özel programlı saat gönderdi. Bu saat sayesinde Ghezzal'ın bütün fizyolojik değişiklikleri kaydediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası