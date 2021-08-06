06 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan flaş Rachid Ghezzal hamlesi!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz kiraladığı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılarda asist kralı olmuş ve gösterdiği performansla kazanılan 2 kupada büyük pay sahibi olmuştu. Kara Kartal Cezayirli yıldızın bonservisini almak isterken, Leicester City ile görüşmeler ise sürüyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'tan yıldız kanat oyuncusu için flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş’tan flaş Rachid Ghezzal hamlesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.08.2021

Son şampiyon Beşiktaş geçen sezon elde edilen başarıda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal için Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş’tan flaş Rachid Ghezzal hamlesi!

Yeni Asır'ın haberine göre; Premier Lig ekibi, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Cezayirli futbolcu için 5,5 milyon Euro isterken, Beşiktaş cephesi ise son teklifini yaptı: 3 milyon Euro...

Beşiktaş’tan flaş Rachid Ghezzal hamlesi!

Israrla Beşiktaş'tan başka takıma gitmeyeceğini söyleyen Ghezzal'ın bu tavrı, onu isteyen diğer kulüpleri de vazgeçirmişti.

Beşiktaş’tan flaş Rachid Ghezzal hamlesi!

ÖZEL SAAT VERİLDİ
Bu noktada 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun transferi için Leicester City boşuna işi yokuşa sürüyor.

Beşiktaş’tan flaş Rachid Ghezzal hamlesi!

Bununla beraber, Rachid Ghezzal ve menajeriyle anlaşma tamamen sağlanmış durumda.

Beşiktaş’tan flaş Rachid Ghezzal hamlesi!

Öte yandan siyah beyazlı teknik heyet Ghezzal'ın fiziki durumunu takip etmek için Cezayirli oyuncuya özel programlı saat gönderdi. Bu saat sayesinde Ghezzal'ın bütün fizyolojik değişiklikleri kaydediliyor.

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