Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi! Alex Teixeira'dan sonra...
Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi yaşanıyor. Siyah beyazlıların takımdan göndermek istediği Sırp futbolcu, yıllık 4 milyon Euro (40 milyon TL) kazanıyor. Ljajic, bu rakamın altında bir teklife sıcak bakmıyor. Mevcut teklifler ise beklenenin çok altında. Teixeira ile anlaşılması sonrası gözden çıkarılan Ljajic için formül aranıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi yaşanıyor. Alex Teixeira ile anlaşılması sonrası Sırp 10 numara ile yollarını ayırmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, Ljajic'e kendisine takıl bulmasını söylemişti. Takvim'in haberine göre, Ljajic'e 6.5 milyon Euro bonservis ödeyen ve kontratı 2022'de bitecek oyuncudan para kazanmak isteyen yönetim ise oyuncudan gelen şok haberle sarsıldı.
CSKA 2.5 MİLYON VERDİ
Ljajic'in Beşiktaş yönetimine, yıllık kazancı olan 4 milyon Euro'nun altında bir teklifi kabul etmeyeceğini bildirdiği öğrenildi. Sırp futbolcuya gelen en yüksek teklifin 2.5 milyon Euro ile CSKA Moskova'dan olduğu ve bu teklifi geri çevirdiği belirtildi.
YÖNETİM ÇÖZÜM ARIYOR
Sırp futbolcunun yıllık 40 milyon TL'lik maliyetinden kurtulmak isteyen Beşiktaş yönetimi de oyuncuya takımdan ayrılması için baskı yapıyor. İtalya'dan da bazı talipleri olan Ljajic için yeni bir teklif bekleyen Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyu göndererek harcama limitinde de yer açmayı hedefliyor.
1 YILLIK KONTRATI VAR
Kartal, 1 yıllık sözleşmesi kalan ve 6.5 milyon Euro ödediği Ljajic'ten bonservis bedeli kazanmayı hedefliyor.
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