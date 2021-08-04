YÖNETİM ÇÖZÜM ARIYOR

Sırp futbolcunun yıllık 40 milyon TL'lik maliyetinden kurtulmak isteyen Beşiktaş yönetimi de oyuncuya takımdan ayrılması için baskı yapıyor. İtalya'dan da bazı talipleri olan Ljajic için yeni bir teklif bekleyen Siyah beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyu göndererek harcama limitinde de yer açmayı hedefliyor.