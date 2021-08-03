Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson hırs küpü!

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, 38 yaşındaki Atiba Hutchinson'ın hırslı görüntüsü dikkat çekiyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezona Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlanan Beşiktaş, yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Takımla 1 sezon daha sözleşmesini uzatan Atiba Hutchinson, kamp sürecinin etkili isimlerinden biri olarak göze çarpıyor. 38 yaşındaki futbolcu, yaşına rağmen performansıyla bu sene de takımın değişmezlerinden olmaya aday olduğunu gösteriyor.

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