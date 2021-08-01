Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Marko Arnautovic'in yeni takımı belli oldu. Avusturyalı forvetin yeni takımı İtalya Serie A takımlarından Bologna oldu. (BJK FB spor haberleri)

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Forvet hattına takviye planlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe, golcü isimle uzun süredir ilgileniyordu. 2019 yılından beri Çin'in Shanghai Port takımında forma giyen Marko Arnautovic, Avusturya Milli Takımı ile EURO 2020'de yer almıştı.



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