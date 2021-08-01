01 Ağustos 2021, Pazar
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Forvet hattına takviye planlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe, golcü isimle uzun süredir ilgileniyordu. 2019 yılından beri Çin'in Shanghai Port takımında forma giyen Marko Arnautovic, Avusturya Milli Takımı ile EURO 2020'de yer almıştı.
Son dakika transfe haberleri: Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Marko Arnautovic Bologna'ya transfer oldu
Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Marko Arnautovic'in yeni takımı belli oldu. Avusturyalı forvetin yeni takımı İtalya Serie A takımlarından Bologna oldu. (BJK FB spor haberleri)
Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin kadrosuna katmayı planladığı golcü futbolcu Marko Arnautovic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avusturyalı forvet İtalya Serie A takımlarından Bologna ile sözleşme imzaladı.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ
Forvet hattına takviye planlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe, golcü isimle uzun süredir ilgileniyordu. 2019 yılından beri Çin'in Shanghai Port takımında forma giyen Marko Arnautovic, Avusturya Milli Takımı ile EURO 2020'de yer almıştı.
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