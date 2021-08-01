01 Ağustos 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfe haberleri: Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Marko Arnautovic Bologna'ya transfer oldu

Adı Beşiktaş ve F.Bahçe ile anılan forvet imzayı attı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.08.2021

Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Marko Arnautovic'in yeni takımı belli oldu. Avusturyalı forvetin yeni takımı İtalya Serie A takımlarından Bologna oldu. (BJK FB spor haberleri)

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin kadrosuna katmayı planladığı golcü futbolcu Marko Arnautovic ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Avusturyalı forvet İtalya Serie A takımlarından Bologna ile sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ

Forvet hattına takviye planlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe, golcü isimle uzun süredir ilgileniyordu. 2019 yılından beri Çin'in Shanghai Port takımında forma giyen Marko Arnautovic, Avusturya Milli Takımı ile EURO 2020'de yer almıştı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş&#39;ın istediği Marko Arnautovic mesaj gönderdi - Yeni Şafak

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta gündem yeniden Cenk Tosun! Beşiktaş'ta gündem yeniden Cenk Tosun!
Kartal forvet transferinde sona yaklaştı! O isimle... Kartal forvet transferinde sona yaklaştı! O isimle...
Salih Uçan'a flaş eleştiri! O özelliğini göremedik Salih Uçan'a flaş eleştiri! "O özelliğini göremedik"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör