Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Bahar Özgüvenç ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Bjk haberleri

Beşiktaş resmi internet sitesi aracılığıyla Bahar Özgenç ile yollarını ayırdığını açıkladı. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç'e teşekkür metni yayınlandı. İşte detaylar... (BJK haberleri)

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Bahar Özgüvenç'le yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "25 Eylül 2020 tarihinden beri Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, hizmetleri için Özgüvenç'e teşekkür edildi.

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