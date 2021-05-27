Son dakika transfer haberi: Beşiktaş genç kaleci Utku Yuvakuran ile sözleşme uzattı!

Sezonu çifte kupayla kapatan ve başarılı bir yıl geçiren Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ilk imza geldi. Siyah beyazlılar, genç kaleci Utku Yuvakuran ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sona eren oyuncularla görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, ilk olarak kontratı tamamlanan Utku Yuvakuran ile masaya oturdu.

NTV'nin haberine göre 23 yaşındaki kaleci ve menajeri Ahmet Bulut ile yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlandı. Utku, Beşiktaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta 5. sezonunu geride bırakan 23 yaşındaki file bekçisi, 5 sezonda 20 maçta forma giydi.

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