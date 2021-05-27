27 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş genç kaleci Utku Yuvakuran ile sözleşme uzattı!

Beşiktaş'ta ilk imza! 3 yıllık sözleşme
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

Sezonu çifte kupayla kapatan ve başarılı bir yıl geçiren 'ta yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ilk imza geldi. Siyah beyazlılar, genç kaleci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

yönetimi, sözleşmesi sona eren oyuncularla görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, ilk olarak kontratı tamamlanan ile masaya oturdu.

'nin haberine göre 23 yaşındaki kaleci ve menajeri ile yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlandı. Utku, Beşiktaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta 5. sezonunu geride bırakan 23 yaşındaki file bekçisi, 5 sezonda 20 maçta forma giydi.

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