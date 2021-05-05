05 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 2-0 Fatih Vatanspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kadınlar Futbol Ligi'nde şampiyon Beşiktaş!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final maçında Beşiktaş, Fatih Vatanspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. ( haberleri)

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu final karşılaşmasında Fatih Vatanspor'u 2-0 yenen , şampiyon oldu.

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonunda 'nde Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.

'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Beşiktaş Vodafone takımı, ilk sarı kartını 49. dakikada gören 'in 66. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla son 24 dakika 10 kişi mücadele etti.

Karşılaşmayı, (TFF) Başkanı , Başkanı , Başkanı , Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü , TFF Yönetim Kurulu Üyesi , Futbol Gelişim Direktörü ile Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da protokol tribününden izledi.

Mücadele öncesi TFF Tahkim Kurulunun eski başkanı ve Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi Türker Arslan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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