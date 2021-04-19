19 Nisan 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Sivas'ta coşkulu karşılama

Beşiktaş'a Sivas'ta coşkulu karşılama
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.04.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 'a konuk olacak Beşiktaş, Sivas'a geldi. Siyah-beyazlı kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda ile karşılaşacak Beşiktaş özel uçakla Sivas'a geldi. Siyah beyazlı ekibi Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında meşale yakarak takımları lehine slogan atan taraftarlar Beşiktaş Kulüp Başkanı 'ye çiçek takdim etti. Takım otobüsüne binen siyah beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti. Otel önünde de taraftarlar Beşiktaş'lı futbolculara tezahüratta bulundu.

Beşiktaş'ın Sivas deplasmanı kadrosunda ise şu futbolcular yer aldı:

, , , , Fabrice Nsakala, , , , , , , , , Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

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