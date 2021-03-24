24 Mart 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Thomas Henry transferinde ısrarcı! İşte Kartal'ın yeni planı...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu olma planları yapan Beşiktaş, gelecek sezon devler ligi için şimdiden çalışmalara başladı. Sezon sonunda kadrosuna bir golcü katmak isteyen siyah beyazlılar, Thomas Henry isminde ısrarcı. Yönetim Fransız oyuncu için yeni bir plan belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Thomas Henry transferinde ısrarcı! İşte Kartal'ın yeni planı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarına hız verdi. Yerli ve gurbetçilerin yanı sıra yabancı listesini de oluşturan siyah-beyazlılar, tüm isimleri yakından takip ediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Thomas Henry transferinde ısrarcı! İşte Kartal'ın yeni planı...

Kartal'ın 'da forması giyen için ısrarcı olduğu, yaz döneminde yeniden kulübünün kapısını çalacağı kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Thomas Henry transferinde ısrarcı! İşte Kartal'ın yeni planı...

Devre arası 26 yaşındaki golcünün kulübüne 1.5 yıl kiralama ve 3 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif yapılmış ancak olumsuz yanıt alınmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Thomas Henry transferinde ısrarcı! İşte Kartal'ın yeni planı...

Bu sezon takımıyla çıktığı 30 resmi maçta 20 gol atıp 6 da asist yapan santrforu listeden çıkarmayan siyah-beyazlıların oyuncuyu izlemeye devam ettiği kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Thomas Henry transferinde ısrarcı! İşte Kartal'ın yeni planı...

Sabah'ın haberine göre; yaz döneminde 'i yüksek bonservis bedeliyle 'ya göndermeyi planlayan Beşiktaş, Henry'nin performansını bu şekilde sürdürmesi halinde mutlak olarak bir kez daha kulübüyle masaya oturacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Thomas Henry transferinde ısrarcı! İşte Kartal'ın yeni planı...

THOMAS HENRY KİMDİR?

, futbol kariyerine ekibi 'te başladı. Sırasıyla -St.Raph, , , ve formaları giydi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Thomas Henry transferinde ısrarcı! İşte Kartal'ın yeni planı...

ekibi 'e 17 Ocak 2019'da imza atan 26 yaşındaki oyuncu, toplam 72 maça çıkarken 41 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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