Son dakika spor haberi: Beşiktaş Thomas Henry transferinde ısrarcı! İşte Kartal'ın yeni planı...
Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu olma planları yapan Beşiktaş, gelecek sezon devler ligi için şimdiden çalışmalara başladı. Sezon sonunda kadrosuna bir golcü katmak isteyen siyah beyazlılar, Thomas Henry isminde ısrarcı. Yönetim Fransız oyuncu için yeni bir plan belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarına hız verdi. Yerli ve gurbetçilerin yanı sıra yabancı listesini de oluşturan siyah-beyazlılar, tüm isimleri yakından takip ediyor.
Kartal'ın Belçika'da Leuven forması giyen Thomas Henry için ısrarcı olduğu, yaz döneminde yeniden kulübünün kapısını çalacağı kaydedildi.
Devre arası 26 yaşındaki golcünün kulübüne 1.5 yıl kiralama ve 3 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif yapılmış ancak olumsuz yanıt alınmıştı.
Bu sezon takımıyla çıktığı 30 resmi maçta 20 gol atıp 6 da asist yapan Fransız santrforu listeden çıkarmayan siyah-beyazlıların oyuncuyu izlemeye devam ettiği kaydedildi.
Sabah'ın haberine göre; yaz döneminde Cyle Larin'i yüksek bonservis bedeliyle Avrupa'ya göndermeyi planlayan Beşiktaş, Henry'nin performansını bu şekilde sürdürmesi halinde mutlak olarak bir kez daha Belçika kulübüyle masaya oturacak.
Belçika ekibi Leuven'e 17 Ocak 2019'da imza atan 26 yaşındaki oyuncu, toplam 72 maça çıkarken 41 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
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