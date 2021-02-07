Beşiktaş Konyaspor maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar karşılaşmanın 52. dakikasında yaşanan ikili mücadelenin ardından penaltı bekledi. İşte o pozisyon...

Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı maçın 52. dakikasında siyah-beyazlı takım penaltı bekledi ancak hakem Halis Özkahya "devam" dedi.

Konyaspor ceza sahasına doğru atak geliştiren Beşiktaşlı futbolcular, Welinton'un kafa vuruşu öncesinde futbolcunun formasından çekildiğini düşünerek "penaltı" bekledi ancak hakem Halis Özkahya "devam" dedi ve pozisyon VAR hakemi Bahattin Şimşek tarafından da kontrol edilmedi.

İŞTE O POZİSYON:

(Fotoğraf: beIN Sports)

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