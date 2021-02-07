07 Şubat 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Konyaspor maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon...

Beşiktaş penaltı bekledı! İşte o pozisyon...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

'in 24. haftasında ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar karşılaşmanın 52. dakikasında yaşanan ikili mücadelenin ardından penaltı bekledi. İşte o pozisyon...

'ın ile oynadığı maçın 52. dakikasında siyah-beyazlı takım penaltı bekledi ancak hakem "devam" dedi.

Konyaspor ceza sahasına doğru atak geliştiren Beşiktaşlı futbolcular, Welinton'un kafa vuruşu öncesinde futbolcunun formasından çekildiğini düşünerek "penaltı" bekledi ancak hakem Halis Özkahya "devam" dedi ve pozisyon hakemi tarafından da kontrol edilmedi.

İŞTE O POZİSYON:

(Fotoğraf: beIN Sports)

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