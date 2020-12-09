Beşiktaş'ta Ljajic ve Vida takımdan ayrılacak mı? Sergen Yalçın'dan açıklama geldi
Beşiktaş'ta takımdan ayrılacakları konuşulan Adem Ljajic ve Domagoj Vida ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, iki oyuncunun takımdaki geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın durumu her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Siyah-beyazlıların birkaç kez masaya oturduğu ancak olumlu geri dönüş alamadığı Vida, yönetimin 2'inci kez yaptığı indirim talebini de kabul etmedi. Senelik 3.7 milyon euro garanti ücretiyle takımın en pahalı oyuncusu olan Hırvat futbolcudan ya indirim yapması ya da kendisine bir takım bulması gerektiği açıkça ifade edildi.
Ancak Domagoj Vida'nın her iki teklifi de reddettiği ve yönetime, "Ben sadece Beşiktaş'ın değil Türkiye'nin en iyi stoperiyim. Sadece maaşım yüksek diye hedef gösteriliyorum. Bu durum benim kötü oyuncu olduğum anlamına gelmiyor. Bu şekilde bir yere varamayız" yanıtını verdiği belirtildi.
SATIŞ KARARINI YÖNETİM VERİR
Teknik direktör Sergen Yalçın, Vida ve Ljajic konusunda kararın, yönetim tarafından verilmesini istedi. Başarılı teknik adam, "Ben takımımın saha içindeki durumuyla ilgilenirim. Formayı hak edene verdiğimi herkes çok iyi bilir. İyi olanlar sahaya çıkar, diğerleri kenarda ya da evde oturur. Bugüne kadar kimin şans bulduğu ortada. Fayda göremeyeceğimiz isimlerle ilgili raporumu veririm, son sözü de yönetim söyler" diyerek Ljajic ve Vida kararını yönetime bıraktı.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları