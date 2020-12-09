09 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ljajic ve Vida takımdan ayrılacak mı? Sergen Yalçın'dan açıklama geldi

Ljajic ve Vida takımdan ayrılacak mı? Yalçın'dan açıklama geldi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

Beşiktaş'ta takımdan ayrılacakları konuşulan Adem Ljajic ve Domagoj Vida ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör , iki oyuncunun takımdaki geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın durumu her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Siyah-beyazlıların birkaç kez masaya oturduğu ancak olumlu geri dönüş alamadığı Vida, yönetimin 2'inci kez yaptığı indirim talebini de kabul etmedi. Senelik 3.7 milyon euro garanti ücretiyle takımın en pahalı oyuncusu olan Hırvat futbolcudan ya indirim yapması ya da kendisine bir takım bulması gerektiği açıkça ifade edildi.

Ancak Domagoj Vida'nın her iki teklifi de reddettiği ve yönetime, "Ben sadece Beşiktaş'ın değil Türkiye'nin en iyi stoperiyim. Sadece maaşım yüksek diye hedef gösteriliyorum. Bu durum benim kötü oyuncu olduğum anlamına gelmiyor. Bu şekilde bir yere varamayız" yanıtını verdiği belirtildi.

SATIŞ KARARINI YÖNETİM VERİR

Teknik direktör , Vida ve Ljajic konusunda kararın, yönetim tarafından verilmesini istedi. Başarılı teknik adam, "Ben takımımın saha içindeki durumuyla ilgilenirim. Formayı hak edene verdiğimi herkes çok iyi bilir. İyi olanlar sahaya çıkar, diğerleri kenarda ya da evde oturur. Bugüne kadar kimin şans bulduğu ortada. Fayda göremeyeceğimiz isimlerle ilgili raporumu veririm, son sözü de yönetim söyler" diyerek Ljajic ve Vida kararını yönetime bıraktı.

(Fotomaç)

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