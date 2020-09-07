07 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta isyan! "Git artık Domagoj Vida"

Beşiktaş'ta isyan! Git artık Domagoj Vida
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.09.2020

Parma ve Genoa, siyah-beyazlı kulüpten 3 milyon euro kazanan için görüşmelere başladı.

Parma ve Genoa, siyah-beyazlı kulüpten 3 milyon euro kazanan için görüşmelere başladı.

Yönetim 31 yaşındaki oyuncudan tekliflerden birini değerlendirmesini bekliyor. İtalyan kulüplerinin yöneticileri önümüzdeki günlerde 'a gelip hem 'la, hem de Vida'nın menajeriyle görüşecek.

Hırvat stoperin yıllık ücretinden kurtulmak isteyen siyah-beyazlı yönetim bonservis konusunda kolaylık gösterecek.

Beşiktaş'ta Josef De Souza sürprizi haberin devamı

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