24 Ağustos 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Larin hırs küpü

Larin hırs küpü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

Burak Yımaz'ın ayrılışı sonrası henüz golcü transferi yapamayan siyah-beyazlılarda, sınavında forma giymek için forvetler arasında ciddi bir yarış göze çarparken, bu sezon takıma geri dönen Cyle Larin'in performansı da dikkat çekiyor.

Burak Yımaz'ın ayrılışı sonrası henüz golcü transferi yapamayan siyah-beyazlılarda, sınavında forma giymek için forvetler arasında ciddi bir yarış göze çarparken, bu sezon takıma geri dönen Cyle Larin'in performansı da dikkat çekiyor. Kanadalı futbolcu, antrenmanlardaki hırsı ve mücadelesiyle hocaya mesaj veriyor.

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