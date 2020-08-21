21 Ağustos 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta PAOK mesaisi başladı

Beşiktaş'ta PAOK mesaisi başladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 25 Ağustos Salı günü Yunan ekibi ile karşılaşacak , maçın hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda hızlı pas ile oyun çalışması yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, karşılaşması hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

İşte Beşiktaş'ta son durum! haberin devamı

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