Beşiktaş'ta PAOK mesaisi başladı

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 25 Ağustos Salı günü Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda hızlı pas ile oyun çalışması yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, PAOK karşılaşması hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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