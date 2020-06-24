Vida'ya Ada kancası!
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Karius ve Rebocho'nun ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, şimdi de Vida ile yollarını ayırmak üzere. İngiliz basını, Aston Villa’nın Hırvat stoperi almak için düğmeye bastığını yazdı. W. Bromwich ve Marsilya da devreye girdi.
Senelik 3 milyon euro'luk ücretinde indirime yanaşmayan Hırvat stoperin önümüzdeki sezon takımda kalması zor görünüyor. Şu anda siyah-beyazlı kulübünün en yüksek maaş alan futbolcusu olan Vida için İngiliz basını da Aston Villa'nın ikinci kez devreye girdiğini sayfalarına taşıdı. Haberde siyah beyazlı yöneticilerin, yıldız oyuncuyu elden çıkartmak için Avrupa takımlarıyla temasa geçtiği ve A. Villa'nın Vida için girişimde bulunduğu belirtildi. Aston Villa, Ocak'ta teklifle bulunmuş ancak reddedilmişti. W. Bromwich ve Marsilya'da Vida'yı takip eden takımlar arasında bulunuyor. Kariyerine Osijek'ta başlayan Vida, daha sonra sırasıyla Leverkusen, Dinamo Zagreb, Dinamo Kiev ve Beşiktaş formalarını terletti.
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