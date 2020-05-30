30 Mayıs 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Başkan işe koyuldu!

Başkan işe koyuldu!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.05.2020

Son testleri negatif çıkan ve karantina süresini de dolduran başkan Ahmet Nur Çebi dün soluğu 'nde aldı.

Son testleri negatif çıkan ve karantina süresini de dolduran başkan Ahmet Nur Çebi dün soluğu 'nde aldı. Başkanın, A Takım Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ'la beraber maaş indirimi konusundaki görüşmeler üzerinde çalıştığı bildirildi. Öte yandan, sözleşmesi sona erecek olan oyunculardan teknik direktör 'ın kalmasını istediği isimlerle de görüşmeler bu süreç içinde başlayacak. Başkan ayrıca tesislerdeki hijyen kontrollerini de inceledi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük müjde! Göztepe... Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük müjde! Göztepe...
Beşiktaş'ta 5 imza birden! Sergen Yalçın... Beşiktaş'ta 5 imza birden! Sergen Yalçın...
Beşiktaş'a 1.91'lik golcü Beşiktaş'a 1.91'lik golcü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör