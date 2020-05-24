25 Mayıs 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Caner Erkin: Inter tarihinin en kötü hocası Frank de Boer!

Eski hocasına isyan etti! “Kariyerimi bitirdi”
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.05.2020

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cner Erkin, Inter forması giydiği dönemde teknik direktörlüğünü yapan Frank de Boer'u adeta topa tuttu. Tecrübeli futbolcu, bir dönem 'da da forma giyen Hollandalı teknik adam için, "De Boer'un tavırları tamamen saygısızdı. Inter'deki kariyerimi bitirdi. De Boer'un Inter tarihinin en kötü teknik direktörü olduğunu düşünüyorum" dedi.

Beşiktaşlı yıldız futbolcu , başarısız geçen macerası için suçu eski hocasına attı. 2016-17 sezonunda Inter'e olan tecrübeli futbolcu, Milano ekibinin o dönemki hocası Frank de Boer hakkında zehir zemberek sözler sarf etti.

basınına konuşan Caner Erkin, bir dönem 'da da forma giyen Hollandalı teknik adam hakkında şu ifadelere yer verdi:

"BANA KARŞI TUTUMU ÇOK KÖTÜYDÜ"

Inter'e transferimin kariyerim için büyük bir adım olacağını, düzeli oynayıp kupalar kazanabileceğimi ve taraftarların sevgisini kazanabileceğimi düşündüm. Mancini gittiğinde bile Inter'den ayrılmak istemedim ancak Frank de Boer'ın bana karşı tutumu çok kötüydü.

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