Caner Erkin: Inter tarihinin en kötü hocası Frank de Boer!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cner Erkin, Inter forması giydiği dönemde teknik direktörlüğünü yapan Frank de Boer'u adeta topa tuttu. Tecrübeli futbolcu, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı teknik adam için, "De Boer'un tavırları tamamen saygısızdı. Inter'deki kariyerimi bitirdi. De Boer'un Inter tarihinin en kötü teknik direktörü olduğunu düşünüyorum" dedi.

Beşiktaşlı yıldız futbolcu Caner Erkin, başarısız geçen İtalya macerası için suçu eski hocasına attı. 2016-17 sezonunda Inter'e transfer olan tecrübeli futbolcu, Milano ekibinin o dönemki hocası Frank de Boer hakkında zehir zemberek sözler sarf etti.

Hollanda basınına konuşan Caner Erkin, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı teknik adam hakkında şu ifadelere yer verdi:

"BANA KARŞI TUTUMU ÇOK KÖTÜYDÜ"



Inter'e transferimin kariyerim için büyük bir adım olacağını, düzeli oynayıp kupalar kazanabileceğimi ve taraftarların sevgisini kazanabileceğimi düşündüm. Mancini gittiğinde bile Inter'den ayrılmak istemedim ancak Frank de Boer'ın bana karşı tutumu çok kötüydü.

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