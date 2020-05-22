22 Mayıs 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Umut: Sınavlara giremiyorum

Umut: Sınavlara giremiyorum
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki golcüsü Umut Nayir, Instagram canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki golcüsü Umut Nayir, Instagram canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Basketbolu futboldan daha heyecanlı gördüğünü ifade eden Umut, "Hukuk okuyorum ancak sınavlara giremiyorum, sınav döneminde kampta oluyorum. 3. sınıfta 4. senem olacak, onu bir aşamıyorum" ifadelerini kullandı.
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