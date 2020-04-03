03 Nisan 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic sokaklarda

Adem Ljajic sokaklarda
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic, karantina günlerinde arkadaşlarıyla sokakta çekilmiş bir fotoğrafını instagram'dan paylaştı. Arkadaşlarıyla birlikte maske taktığı görülen Sırp futbolcu, fotoğrafı hikayesinde paylaştı. Ljajic fotoğrafa "Markete gidiyorum" ve "Geçemezsiniz, evde kalın" notlarını düştü.

Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic, karantina günlerinde arkadaşlarıyla sokakta çekilmiş bir fotoğrafını instagram'dan paylaştı. Arkadaşlarıyla birlikte maske taktığı görülen Sırp futbolcu, fotoğrafı hikayesinde paylaştı. Ljajic fotoğrafa "Markete gidiyorum" ve "Geçemezsiniz, evde kalın" notlarını düştü.

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