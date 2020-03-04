04 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Nice yıllara Beşiktaş

Nice yıllara Beşiktaş
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Siyah-beyazlı kulüp dün 117. kuruluş yılını kutladı. Kulübün hesaplarından tarihi fotoğraflar payşıldı ve eski logolar kullanıldı. "Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ı 117 yaşında" denildi.

Siyah-beyazlı kulüp dün 117. kuruluş yılını kutladı. Kulübün hesaplarından tarihi fotoğraflar payşıldı ve eski logolar kullanıldı. "Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ı 117 yaşında" denildi.

SEVGİ, AŞK, FEDAKARLIK
Başkan Ahmet Nur Çebi, 117. yıl için bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan şu ifadeleri kullandı: Beşiktaş'ı 117 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur. Beşiktaşımızı bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline getiren şanlı tarihine; yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılar kazandırmak için omuz omuza çalışmaya devam.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın teyakkuzda Sergen Yalçın teyakkuzda
Ya Lens Ya Necip Ya Lens Ya Necip
Sergen Yalçın hala umutlu Sergen Yalçın hala umutlu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör