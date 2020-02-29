Simsiyah paylaşım

Mehmetçiklere destek maç öncesinde de vardı. Beşiktaş, kadroların açıklandığı görsele siyah bir saha ortasında Türk bayrağı resmi koydu ve "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" ifadesini kullandı.

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Mehmetçiklere destek maç öncesinde de vardı. Beşiktaş, kadroların açıklandığı görsele siyah bir saha ortasında Türk bayrağı resmi koydu ve "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" ifadesini kullandı. Alanyaspor da bayrak ve asker görseli kullarak kadrosunu duyurdu. Beşiktaş, atılan golde de benzer görseli kullandı