12 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Ugalde’ye gittiler 8 dakika gördüler

Ugalde’ye gittiler 8 dakika gördüler
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.02.2020

 scout ekibi, Kosta Rika'nın Saprissa takımında oynayan Manfred Ugalde'yi izlemek için gittiği 'de hayal kırıklığı yaşadı.

scout ekibi, Kosta Rika'nın Saprissa takımında oynayan Manfred Ugalde'yi izlemek için gittiği 'de hayal kırıklığı yaşadı. Genç oyuncu daha karşılaşmanın 8'inci dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 17 yaşındaki Ugalde'nin kendisini siyahbeyazlılara beğendirmek için aşırı konsantre olduğundan gördüğünü iddia ettiler.

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