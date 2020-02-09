09 Şubat 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı

Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.02.2020

Kulübü Başkanı 'nin dirseğinin kırıldığı bildirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın ile oynadığı maçı izlediği Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde bir kaza geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kaza neticesinde başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz." denildi.

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