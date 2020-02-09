09 Şubat 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

4x4'lük Burak Yılmaz

4x4'lük Burak Yılmaz
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.02.2020

Siyah-beyazlıların yıldız forveti son 4 resmi maçında 4. golünü attı. Burak 9 golle takımının en skorer ismi oldu.

Beşiktaşlı Burak Yılmaz, gol atmayı adeta alışkanlık haline getirdi... Başarılı forvet dün de G.Antep'i boş geçmedi ve son 4 resmi maçında 4. golünü kaydetti. Kupadaki BB Erzurumspor maçında bir kez fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de oynanan Göztepe ve maçlarından sonra dün de G.Antep ağlarını havalandırmalı başardı. Burak Yılmaz, bu sezon siyahbeyazlı formayla 9 gole imza attı. Takımının en önemli hücum silahı olan Burak son 4 maçtaki 4 golün 2'sini penaltıdan kaydetti.
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