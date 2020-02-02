Atiba Hutchinson'dan rekor

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekip yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilk galibiyetini alırken, Beşiktaş'ın emektarı Atiba Hutchinson, bu sezon 4. asistini Burak Yılmaz’a yaptı.

Beşiktaş'ın emektar orta sahası Atiba Hutchinson bu sezon 4. asistini Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında Burak Yılmaz'a yaptı. 8 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Kanadalı futbolcu, 20. haftası oynanan Süper Lig'de şimdiden 4 gol, 4 asiste ulaşarak, 7. sezonunu geçirdiği siyah-beyazlı takımda gole en fazla katkı yaptığı döneme imza attı.



Gençlerbirliği'ni 4-1 yendikleri maçta 3 asist, 1 gol kaydeden Atiba Hutchinson; Gaziantep, Kayserispor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında da birer kez rakip ağları havalandırmıştı.