02 Şubat 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Atiba Hutchinson'dan rekor

Atiba Hutchinson'dan rekor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.02.2020

Süper Lig'in 20. haftasında ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekip yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilk galibiyetini alırken, Beşiktaş'ın emektarı Atiba Hutchinson, bu sezon 4. asistini ’a yaptı.

'ın emektar orta sahası Atiba Hutchinson bu sezon 4. asistini maçının ilk yarısında 'a yaptı. 8 Şubat'ta 37 yaşına girecek olan Kanadalı futbolcu, 20. haftası oynanan Süper Lig'de şimdiden 4 gol, 4 asiste ulaşarak, 7. sezonunu geçirdiği siyah-beyazlı takımda gole en fazla katkı yaptığı döneme imza attı.

'ni 4-1 yendikleri maçta 3 asist, 1 gol kaydeden Atiba Hutchinson; Gaziantep, ve Fenerbahçe karşılaşmalarında da birer kez rakip ağları havalandırmıştı.

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