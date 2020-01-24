24 Ocak 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Çılgın maliyet

Çılgın maliyet
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.01.2020

Siyah-beyazlılarda Oğuzhan, Lens, Karius, Boyd ve Orkan ile teknik direktör Avcı’nın gönderilme maliyeti 156 milyon TL!

yönetimi, takım içinde büyük bir revizyona gitmeyi düşünmese de, yüksek maliyetler nedeniyle eli kolu bağlanmış bir şekilde beklemeye geçti. Takımdan gönderilmek istenen oyuncuların yüksek kontratlarını bırakmak istememeleri ve yönetimin bu durum karşısında çaresiz kalması, siyah-beyazlı taraftarları adeta çıldırma noktasına getirmiş durumda. Öyle ki teknik direktör ile birlikte Lens, Ljajic, Oğuzhan, Orkan, Boyd, Karius gibi oyuncuların bir an önce gönderilmesi düşünülse de ortaya çıkar rakamlar dudak uçuklatacak türden. Beşiktaş yönetimi açısından böylesi bir operasyonun maliyetini karşılamak mevcut borçlara 156 milyon TL'ye varan yeni bir ekleme yapmak anlamına geliyor. İşte Beşiktaş yönetiminin göndermek istediği ama sözleşmelerinden dolayı elinin kolunun bağlandığı isimler ve rakamlar:

ABDULLAH AVCI: 3 yıllık sözleşmenin tamamını isterse 36 milyon TL.
: 2.5 yıl daha sözleşmesi var, rakam 39 milyon TL.
JEREMAIN LENS: 2.5 yıl daha sözleşmesi var, rakam 6.1 milyon euro = 40 milyon TL.
ORKAN ÇINAR: 2.5 yıl daha sözleşmesi var, rakam 9 milyon TL.
LORIS KARIUS: Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitiyor, gönderilirse 5 milyon TL.
TYLER BOYD: 3.5 yıl daha sözleşmesi var, rakam 4.2 milyon euro = 27 milyon TL.

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