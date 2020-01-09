09 Ocak 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman ibra edilmedi!

Fikret Orman ibra edilmedi!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 Giriş Tarihi: 09.01.2020

Eski Başkanı yönetimi, 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı oy çokluğu ile edilmedi.

Öte yandan Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol Yatırımları'nın başkanlığını bıraktı. Olağanüstü seçimden sonra borsa şirketinin de başkanlığını yürüten Çebi, bu kez aynı koltuğu almadı.

A Spor Yorumcusu Serdar Sarıdağ: Mevcut yönetim Fikret Orman'a dava açabilir

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