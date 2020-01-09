Fikret Orman ibra edilmedi!

Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yönetimi, 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı oy çokluğu ile ibra edilmedi.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol Yatırımları'nın başkanlığını bıraktı. Olağanüstü seçimden sonra borsa şirketinin de başkanlığını yürüten Çebi, bu kez aynı koltuğu almadı.