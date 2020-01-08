İngilizler duyurdu! İşte Cenk Tosun'un yeni takımı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen ve Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Cenk Tosun'un bir başka Premier Lig ekibi Crystal Palace ile prensip anlaşması sağladığı öne sürüldü.
İngiliz basınından The Athletic ve Daily Mail'in haberlerine göre, Premier Lig'in 'Kartallar' lakaplı takımı Crystal Palace'ın Cenk Tosun'u Everton'dan kiralamak için son görüşmeleri yaptığı yazıldı.
Devre arasında Everton'dan ayrılması beklenen Cenk Tosun'un önümüzdeki günlerde Crystal Palace'a 6 aylığına kiralık olarak imza atacağını iddia eden İngiliz basını, Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace'ın golcü problemini çözmek için Cenk Tosun'u istediğini ve anlaşmanın çok yakın olduğunu belirtti.
Transferin kiralık olarak düşünülmesine sebep olarak Cenk Tosun'un haftalık 110 bin pound olan maaşıı gösteren Daily Mail ayrıca, Crystal Palace'ın Tottenham'dan da Kyle Walker-Peters'ı yine 6 aylık kiralama yöntemiyle sezon sonuna kadar kadrosuna katmayı planladığını yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...