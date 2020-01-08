09 Ocak 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

İngilizler duyurdu! İşte Cenk Tosun'un yeni takımı

İngilizler duyurdu! İşte Cenk Tosun'un yeni takımı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.01.2020

İngiltere ekiplerinden Everton'da forma giyen ve Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan 'un bir başka Premier Lig ekibi ile prensip anlaşması sağladığı öne sürüldü.

İngiliz basınından The Athletic ve 'in haberlerine göre, 'in 'Kartallar' lakaplı takımı 'ın 'u Everton'dan kiralamak için son görüşmeleri yaptığı yazıldı.

Devre arasında Everton'dan ayrılması beklenen Cenk Tosun'un önümüzdeki günlerde Crystal Palace'a 6 aylığına kiralık olarak imza atacağını iddia eden İngiliz basını, Roy Hodgson yönetimindeki Crystal Palace'ın golcü problemini çözmek için Cenk Tosun'u istediğini ve anlaşmanın çok yakın olduğunu belirtti.

Transferin kiralık olarak düşünülmesine sebep olarak Cenk Tosun'un haftalık 110 bin pound olan maaşıı gösteren Daily Mail ayrıca, Crystal Palace'ın Tottenham'dan da Kyle Walker-Peters'ı yine 6 aylık kiralama yöntemiyle sezon sonuna kadar kadrosuna katmayı planladığını yazdı.

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